أشاد أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، بعناية المملكة بكتاب الله، وذلك من خلال دعمها جمعيات تحفيظ القرآن والمراكز الإسلامية، فضلاً عن حلقات تحفيظ القرآن بالحرمين الشريفين.
وفي كلمته بالحفل الختامي لمسابقة سموّه لحفظ القرآن، اليوم الأربعاء، قال أمير المنطقة: “لا توجد دولة بالعالم تسقط من محكومية السجين إذا حفظ أجزاء من القرآن الكريم كما هو موجود بالمملكة”.
كما دشّن أمير المنطقة مشروع تطبيق القرآن الكريم ومصحف جامعة القصيم الإلكتروني، إلى جانب تكريمه المحكمين والمشاركين والطلبة والطالبات الفائزين في جميع المراحل الدراسية.
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سمو #أمير_القصيم: من عناية هذه البلاد بكتاب الله أنه لا توجد دولة بالعالم تسقط من محكومية السجين إذا حفظ أجزاء من #القرآن_الكريم كما هو موجود بالمملكة. #جامعة_القصيم
. #مسابقة_فيصل_بن_مشعل_للقرآن pic.twitter.com/mMmPEhD0ts
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) ٥ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.