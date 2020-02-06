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اخبار رياضية > شاهد.. كيف أقنع المعيوف زملاءه بتسديد ركلة الجزاء في مرمى الرائد
06/02/2020   6:55 ص

شاهد.. كيف أقنع المعيوف زملاءه بتسديد ركلة الجزاء في مرمى الرائد

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وثّق مقطع فيديو، لحظة دخول حارس فريق الهلال عبدالله المعيوف في نقاش مع بعض زملائه؛ لإقناعهم بتسديد ركلة الجزاء التي تحصّل عليها فريقه خلال مباراة الرائد.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات خاصة بـ”الرياضية السعودية”، توجّه المعيوف بشكل سريع من مرماه باتجاه منطقة جزاء الرائد والتقاط الكرة، قبل أن يدخل في نقاش حاد حاول خلاله بعض زملائه إقناعه بترك الكرة دون فائدة.

ونجح المعيوف في تسديد ركلة الجزاء ليحرز الهدف الثالث لفريقه، ليرفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب. وفق “أخبار 24”.

بدوره قدم الحارس المعيوف اعتذاراً لزميله صالح الشهري بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء، مضيفاً: “زملائي طلبوا مني العودة والرجوع لكني أصررت على التسديد وأعتذر لزميلي صالح الشهري”.

شاهد.. كيف أقنع المعيوف زملاءه بتسديد ركلة الجزاء في مرمى الرائد

اخبار رياضية
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