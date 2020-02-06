بالفيديو.. توقيف شاب اقتحم بسيارته مدرسة ثانوية وفحّط داخلها

أوقفت الشرطة مواطناً ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخل بسيارته إلى داخل مدرسة ثانوية غرب الرياض ويمارس التفحيط.
وظهر كذلك في مقطع آخر وهو يحمل سلاحاً أبيض بعد نزوله من السيارة التي كانت منزوعة اللوحات.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى ضبطه وتوقيفه لدى مركز الشرطة المختص.
#الرياض: توقيف شاب اقتحم بسيارته مدرسة ثانوية وفحّط داخلها https://t.co/yIrgqPukKI pic.twitter.com/XsQxtOoG3A
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) ٥ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.