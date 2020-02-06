نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. توقيف شاب اقتحم بسيارته مدرسة ثانوية وفحّط داخلها
06/02/2020   6:53 ص

بالفيديو.. توقيف شاب اقتحم بسيارته مدرسة ثانوية وفحّط داخلها

+ = -
1301

أوقفت الشرطة مواطناً ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخل بسيارته إلى داخل مدرسة ثانوية غرب الرياض ويمارس التفحيط.

وظهر كذلك في مقطع آخر وهو يحمل سلاحاً أبيض بعد نزوله من السيارة التي كانت منزوعة اللوحات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى ضبطه وتوقيفه لدى مركز الشرطة المختص.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. توقيف شاب اقتحم بسيارته مدرسة ثانوية وفحّط داخلها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086499.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.