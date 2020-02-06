افتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، حديقة باسم المهندس الألماني الراحل ريتشارد بوديكر في الحي، بحضور أسرة الراحل القادمة من ألمانيا والسفير الألماني لدى المملكة.
وجاء افتتاح الحديقة باسم “بوديكر” تكريمًا لجهوده طوال 46 عاماً في التخطيط الحضري وهندسة المسطحات الخضراء، حيث أوضح الأمير أن إطلاق اسم الفقيد على الحديقة، التي عمل عليها ضمن الكثير من المواقع والحدائق في العاصمة، تكريم لمهنيته وجهوده.
من جهته، شكر ينس بوديكر، ابن المهندس ريتشارد، مبادرة الهيئة، معبراً عن فخرهم بإطلاق اسم والدهم على الحديقة المفضلة لديه، مشيرا إلى ما كان يكنه والده تجاه المملكة وشعبها من احترام وتقدير لثقافتها وبيئتها.
يُذكر أن المهندس تخصص في تطوير المناطق الجافة، وعمل مستشاراً لهيئة تطوير مدينة الرياض سابقاً (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) منذ 1973، ومن أعماله تخطيط حدائق حي السفارات والحدائق المحيطة بمركز الملك عبد العزيز التاريخي والمتحف الوطني.
وفق “أخبار 24”.