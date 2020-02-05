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أخبار المناطق > شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي
05/02/2020   9:58 م

شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي

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تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من ضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الفترة من 1- 30 جمادى الأولى لعام 1441هـ، وذلك في إطار متابعتها لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام.

من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بدر السحيباني أن المخالفات تضمّنت؛ رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

إلى جانب مخالفات؛ إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، والتي تم إيقاع العقوبات المقررة بحق مرتكبيها. وفق “أخبار 24”.

شرطة القصيم تضبط 230 مخالفاً للذوق العام خلال الشهر الماضي

أخبار المناطق
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