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أخبار محلية > بالفيديو.. عطل إلكتروني في وزارة العدل يعرقل طلبات المراجعين.. ومسؤول يكشف الأسباب
05/02/2020   9:55 م

بالفيديو.. عطل إلكتروني في وزارة العدل يعرقل طلبات المراجعين.. ومسؤول يكشف الأسباب

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تعرض نظام كتابات العدل التابع لوزارة العدل، صباح اليوم (الأربعاء)، إلى عطل إلكتروني تسبب في تعطيل طلبات المراجعين.

وأوضح وكيل التحول الرقمي في الوزارة، فهد الصليع، أن أنظمة المراقبة رصدت عطلا عند الساعة 10 صباحاً، لافتاً إلى أن الفريق التقني المختص باشر الحالة وتمت استعادة الخدمة بشكل كامل قرابة الساعة 2 مساءً.

وأكد الصليع أن سبب العطل كان في أحد مكونات الشبكة في البنية التقنية، فيما قدّم اعتذاره باسم وزارة العدل لكل المراجعين المتأثرين بهذا العطل الفني.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عطل إلكتروني في وزارة العدل يعرقل طلبات المراجعين.. ومسؤول يكشف الأسباب

أخبار محلية
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