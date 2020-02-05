بالفيديو.. انشطار طائرة بعد خروجها عن المدرج عند هبوطها في إسطنبول

في حـادث مروع، انشطرت طائرة كانت تقل 177 راكباً عند هبوطها في إسطنبول التركية، بعد أن انحرفت وخرجت عن المدرج، وهو ما ظهر في مقاطع فيديو وصور للحادث.
وقال وزير النقل التركي إن الطائرة كانت تقل 177 راكباً وإنه لا يوجد قتلى بين الركاب، وأوضحت وسائل إعلام تركية أن الطائرة هبطت بمطار صبيحة الدولي في إسطنبول، مرجعة أسباب الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.
وظهرت الطائرة رابضة على الأرض خارج المدرج، وتوزعت أجزاؤها في الموقع، من جراء الهبوط الذي لم يكن ناجحا، وتوجهت على الفور فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحـادث، حيث تقوم بإجلاء الركاب. وفق “أخبار 24”.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı ve parçalandı. #Sondakika pic.twitter.com/K0aBStOxQP
— Abdi Baktur (@abdibaktur) ٥ فبراير ٢٠٢٠