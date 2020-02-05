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أخبار محلية > بالفيديو.. ساركوزي: قلب العالم أصبح اليوم في السعودية
05/02/2020   7:16 م

بالفيديو.. ساركوزي: قلب العالم أصبح اليوم في السعودية

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أشاد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء، برؤية المملكة 2030 المستقبلية ومبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر الأمن السيبراني بالرياض.

وأضاف ساركوزي: “قلب العالم أصبح حالياً في السعودية”، حيث قام الأسبوع الماضي بزيارة العلا التاريخية معلقاً: “المملكة دولة بثقافة عظيمة فقد زرت العلا ولم أرَ مكانا جميلا مثل ما شاهدته فيها”.

كما تطرّق الرئيس الفرنسي الأسبق، خلال كلمته، إلى الهجمات السيبرانية، مبيّنا أنها من أخطر الهجمات التي قد تدمر بلداً، حيث يغرق عالم الأمن السيبراني اليوم في فوضى عارمة لعدم وجود قوانين واضحة تحكمه. وفق “أخبار 24”.

واقترح مواجهة تلك المخاطر بتفعيل المبادرات وتنظيم منتدى سنوي دوري، تشارك فيه الدول العظمى في مجال الأمن السيبراني، ابتداءً من هذا العام بمبادرة المملكة لمواجهة الأزمات.

 

بالفيديو.. ساركوزي: قلب العالم أصبح اليوم في السعودية

أخبار محلية
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