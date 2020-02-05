جدد الشيخ عبدالله المطلق دعوته لرئاسة الإفتاء إلى تعيين نساء يتولين الرد والإفتاء على بنات جنسهن في الأمور التي تخصهن ويسألن عنها، مبررا ذلك برفع الحرج عن المفتين الرجال، حينما يُسألون عن أشياء لا يعرفونها.
وأوضح، في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، أن هناك مسائل مثل مسائل الحيض معرفة النساء فيها أفضل من الرجال، داعيا الله أن ييسر ذلك، خاصة أن الجامعات السعودية تخرّج متعلمات قادرات على تولي هذا الأمر.
وكان المذيع قد وجّه سؤالا للشيخ المطلق عن حكم “البوتكس” و”الفيلر” وحقن الشفايف، فأفتى بجوازها، وعن توريد الشفايف، فقال إن كانت مثل الحمرة فهي جائزة، وأما إن كانت تحت الجلد فهي تشبه الوشم.
وفق “أخبار 24”.