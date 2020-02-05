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أخبار محلية > “دكتور نيوم”.. نظام طبي للتنبؤ بالمشاكل الصحية لسكان المدينة قبل حدوثها
05/02/2020   7:14 م

“دكتور نيوم”.. نظام طبي للتنبؤ بالمشاكل الصحية لسكان المدينة قبل حدوثها

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أعلنت شركة نيوم، اليوم (الأربعاء)، عن تطوير نظام طبي متقدم تحت اسم “دكتور نيوم”، وذلك لجمع البيانات الصحية للسكان والتنبؤ بمشاكلهم الصحية قبل حدوثها.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، المهندس نظمي النصر، في جلسة بعنوان “مدن ذكية صُممت لتكون آمنة”، ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون.

وأوضح النصر أن نيوم ستكون أول مكان في العالم يعتمد على الرقمنة بشكلٍ كامل، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام الأجهزة الحديثة للأمن السيبراني، والعمل على خطة لتدريب الآلاف من المواطنين الذين سيستثمر فيهم لتقديم الخدمة.وفق “أخبار 24”.

وكشف أنه سيتم الشهر القادم الإعلان عن المخطط الإقليمي لنيوم، حيث ستكون منطقة ذكية متطورة تُستخدم فيها المعلومات لتحسين مستوى معيشة السكان، إذ تسعى لاستقطاب مليون ساكن بحلول 2030.

“دكتور نيوم”.. نظام طبي للتنبؤ بالمشاكل الصحية لسكان المدينة قبل حدوثها

أخبار محلية
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