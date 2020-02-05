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أخبار الخرج > بالصور.. محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السياحة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
05/02/2020   5:31 م

بالصور.. محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السياحة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

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رأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي رئيس لجنة التنمية السياحية في المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق10/6/1441هــ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة وذلك بحضور أعضاء اللجنة .

وقد استهل المحافظ الاجتماع بكلمة ترحيبيه بعد ذلك تم من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتداول بشأن مناقشة عدة مواضيع من ضمنها إقامة مهرجان الالبان بمحافظة الخرج والاطلاع على التصور المقترح ، تلى بعد ذلك مناقشة المقترح المتعلق بتحسين المنظور البصري في محافظة الخرج بالاستفادة من الفنانين التشكيلين من خلال عرض أعمالهم على المباني الحكومية بطرق فنية التي تخص الجهات الراغبة .

كما تم الاستماع لممثلي شركة ترتيب الحدث أ/ خالد الخريصي و أ/ خالد النفجان ورغبتهم إقامة وتنظيم مهرجان . وتم مناقشة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع السياحي والتراثي بالمحافظة واتخذت اللجنة بشأنها القرارات اللازمة .

بالصور.. محافظ الخرج يرأس اجتماع لجنة السياحة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

أخبار الخرج
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