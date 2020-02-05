8 عوامل مثيرة لـ”الصداع النصفي”.. و10% نسبة المصابين به في المملكة

كشفت الجمعية السعودية لطب الأعصاب، بأن عدد المصابين بمرض “الصداع النصفي” في المملكة يصل إلى 3 ملايين مصاب، ما يعادل 10% من نسبة السكان.
وقالت الجمعية إن “الصداع النصفي” يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الأمراض الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، فيما تحتل نوباته المرتبة الثانية من بين الأمراض التي تعيق المصابين عن ممارسة أنشطتهم اليومية.
وأوضحت أن هناك 8 مثيرات للصداع النصفي وهي (درجات الحرارة العالية، ضوء الشمس، عادات النوم غير المنتظمة، تغيرات الجو، الأدوية، المأكولات التي تحتوي على السكريات والدهون الكثيرة، الضغط العصبي، عدم شرب الماء بكمية كافية)، كما يشكو من المرض شخص واحد على الأقل من بين كل 7 أشخاص بالغين، وهو الأكثر شيوعاً لدى النساء مقارنة بالرجال، ويبدأ في سن البلوغ، حيثُ تتراوح أعمار المصابن بين 35 و45. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجمعية أطلقت حملتها السنوية “لنتحرك ضد الصداع النصفي”، على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من خلال المواد التعليمية والوقائية، كما ستقيم عددًا من الأنشطة التعريفية في المراكز التجارية، لتوعية المجتمع من المرض، ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في جدة خلال شهر فبراير الجاري.
وتسعى الجمعية عبر حملتها إلى مواجهة هذا المرض حرصا منها على صحة المواطن وأدائه ومساهمته في التنمية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال برنامجها التنفيذي “التحول الوطني” عبر الارتقاء بالرعاية الصحية، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.