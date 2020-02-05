“سكني” يوقع اتفاقية لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي “مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية”

وقع نائب الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبدالله بن زرعه والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان عبدالله بن سعيد اتفاقية تعاون بين برنامج “سكني” ومدينة سلطان بن عبدالعزيز، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمستحقي الدعم السكني من منسوبي مدينة سلطان.
وأوضح عبدالله بن سعيد أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
وأكد أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه الاتفاقيات للوصول لكافة المواطنين وتسهيل الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت من خلال إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لمنسوبي تلك الجهات لتملك المسكن الأول.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن التنسيق بين “سكني” و”مدينة سلطان بن عبدالعزيز” لتقديم عروض خاصة لمنسوبي المدينة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء أو التخفيض للرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المعرض سيتيح مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي “مدينة سلطان بن عبدالعزيز” بعروض حصرية خلال فترة إقامة المعرض، كما سيتضمن تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في نفس المقر، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، كما تستهدف الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الادخار بين “مدينة سلطان” ووزارة الإسكان.
ويأتي انضمام مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية استكمالاً لاتفاقيات سابقة من الجهات الحكومية والعسكرية بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الكبرى مثل سابك.