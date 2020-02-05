نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “أبطال آسيا” يشيد بأرقام محترف النصر حمدالله في نسخة العام الماضي
05/02/2020   3:31 م

“أبطال آسيا” يشيد بأرقام محترف النصر حمدالله في نسخة العام الماضي

+ = -
872

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر “تويتر” إحصائية لمشاركة لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمدالله في نسخة العام الماضي.

وأوضح الحساب أن حمدالله لعب 450 دقيقة مع نادي النصر في دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في أحراز 4 أهداف، كما أنه وجّه 12 تسديدة باتجاه المرمى، مؤكداً أن اللاعب سيتواجد في قائمة فريقه للمشاركة في البطولة لهذا العام.

يُذكر أن نادي النصر يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد، ويخوض مباراته الأولى أمام السد في 11 من فبراير الجاري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض. وفق “أخبار 24”.

“أبطال آسيا” يشيد بأرقام محترف النصر حمدالله في نسخة العام الماضي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086432.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.