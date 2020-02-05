“أبطال آسيا” يشيد بأرقام محترف النصر حمدالله في نسخة العام الماضي

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر “تويتر” إحصائية لمشاركة لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمدالله في نسخة العام الماضي.
وأوضح الحساب أن حمدالله لعب 450 دقيقة مع نادي النصر في دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في أحراز 4 أهداف، كما أنه وجّه 12 تسديدة باتجاه المرمى، مؤكداً أن اللاعب سيتواجد في قائمة فريقه للمشاركة في البطولة لهذا العام.
يُذكر أن نادي النصر يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد، ويخوض مباراته الأولى أمام السد في 11 من فبراير الجاري على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض. وفق “أخبار 24”.
450 دقيقة لعب ⏰
4⃣ أهداف ⚽️
12 تسديدة على المرمى 🎯
أرقام 🏹 @Hamedallah_9 في نسخة العام الماضي ⭐️
المهاجم المغربي 🇲🇦 سيتواجد في قائمة @AlNassrFC هذا العام 🔥 pic.twitter.com/N5zn2iiXKt
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 4, 2020