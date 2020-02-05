وكيله: أيمن عبد النور سينتقل لفرنسا أو السعودية

قال عبد القادر الجلالي، وكيل أعمال المدافع الدولي التونسي، أيمن عبد النور، اليوم الثلاثاء، إنه تقدم منذ شهرين ونصف بشكوى للفيفا، ضد قيصري سبور التركي، بسبب تأخره في تسديد مستحقات موكله.
وأضاف الجلالي، خلال تصريحات إذاعية: “عبد النور يعاني منذ مدة من تأخر الحصول على راتبه، والمستحقات أصبحت كبيرة”.
وتابع: “هذا جعل النادي التركي يطلب فسخ العقد بالتراضي، مقابل تمكين عبد النور من جزء من مستحقاته، لكننا رفضنا هذا المقترح، وسيبقى عبد النور في قيصري حتى نهاية مايو/آيار، عندما ينتهي عقده”.
وواصل: “قيصري قام بتغيير 13 لاعبا و4 مدربين و3 مديرين رياضيين، وأموره لا تعجب، والحمد لله أن أيمن عبد النور وقع معه عقدا لمدة موسم واحد فقط، وليس لمدة 3 مواسم كما طلب مسؤولو النادي”. وفق “أخبار 24”.
وأردف: “أيمن مصر على إنهاء مدة العقد، والمغادرة بعد الحصول على كامل مستحقاته المالية.. ستكون وجهته المقبلة إما إلى فرنسا، خصوصا أنه وصله عرضان من لوريان و تولوز، أو للدوري السعودي”.