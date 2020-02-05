شاهد.. وليد عبدالله يعلق على تجديد عقده مع النصر

بث وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مقطع فيديو أعلن من خلاله تجديد عقده مع العالمي لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال عبدالله في مقطع الفيديو: “الحمد لله رب العالمين، على تجديد عقدي، والبقاء داخل قلعة العالمي لسنوات جديدة قادمة”.
وأضاف: “أتمنى أن تكون الثلاث سنوات المقبلة، حافلة بالبطولات والإنجازات، وأشكر جماهير النصر على مساندتي طوال الفترة الماضية». وفق “أخبار 24”.
ونجحت إدارة نادي النصر في تجديد عقد وليد عبدالله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وانضم وليد “33 عامًا” إلى النصر قادمًا من الشباب في منتصف موسم 2017.
🎥 – حديث الكابتن وليـد عبدالله بعد تجديد عقده للعالمي لثلاث سنوات قادمة . @waleed_a86 👏🏼 pic.twitter.com/ccibHSe8pB
— كورة النصر 🦁 (@9Kora) February 4, 2020