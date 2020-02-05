“العويس”: لا علاقة لمستحقاتي المالية بابتعادي عن الأهلي

قال حارس فريق الأهلي الأول لكرة القدم، محمد العويس، إن غيابه في الفترة الماضية يعود لاستكماله مراحل العلاج، مشيراً إلى أن تركيزه منصبٌّ حاليًّا على العودة إلى الفريق وحماية مرماه.
وبيَّن العويس وفقاً لـ”الرياضية” ألا علاقة لمستحقاته المالية المتأخرة باختفائه عن ناديه، وأن كل ما نُشر بشأن ذلك مجرد شائعات، وأنه كان يخوض مراحل الاستشفاء بعد العملية التي أجراها في وجهه، إثر تعرضه لكسر في عظمة الوجه.
من جانبها، قالت مصادر إن العويس طالب بالمبالغ المالية المتأخرة، والتي تتمثل في ثلاث دفعات من مقدم عقده الذي أبرمه مطلع عام 2017، حيث تصل إلى 4.5 مليون ريال، وأن الأمير منصور بن مشعل وعده أكثر من مرة بتسليمه جزءًا منها، لكنه لم يتسلَّمها حتى الآن، مبينة في الوقت ذاته أن جميع رواتب اللاعب الشهرية منتظمة، ومشكلة العويس تكمن في دفعات مقدم العقد.