مالك معاذ: الهلال الأقوى في الدوري بلا منازع.. وهؤلاء سبب ابتعادي عن الوسط الرياضي

وصف اللاعب السابق للأهلي والنصر والمنتخب، مالك معاذ فريق الهلال بـ”القوي جدا”، مؤكدا أنه الأفضل في الدوري بلا منازع.
وأرجع معاذ سر تفوق الهلال عن غيره من الأندية إلى احترافية إدارته وضمها للاعبين مميزين سواء من المحليين أو المحترفين.
وأشار إلى أن عدم الاستقرار الذي يشهده النادي الأهلي خاصة على مستوى تغيير المدربين تسبب في تراجع الفريق.
وعن سبب ابتعاده عن الوسط الرياضي، اتهم معاذ وفقا لـ”عكاظ” من وصفهم بـ”الدخلاء على الرياضة” بالتسبب في ذلك، مؤكدا أنهم السبب أيضا في عدم تطور الرياضة بالمملكة.
وتحدث معاذ عن وضع اللاعبين في الوقت الحالي مع الأندية، لافتا إلى أنهم أصبحوا أكثر حرية في التنقل عن السابق، حيث كان اللاعب سابقا مجبرا على التوقيع لخمس سنوات وهو ما تسبب في تجاوز بعض اللاعبين كنواف التمياط ورضا تكر عمر 28 عاما دون التمكن من الانتقال.