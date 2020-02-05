غوميز: مباراتنا مع الاتحاد الأفضل.. وحياتي بالمملكة رائعة

أكد مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفرنسي بافيتمبي غوميز، أن تركيزه وزملاءه منصب على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبيناً أن لديهم تحديات وطموحات كبيرة كلاعبين، ومتفائلين بالمستقبل.
وقال غوميز في فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري السعودي على “تويتر”، إنه محظوظ باللعب رفقة الهلال، كما أن لديه زملاء رائعين في التدريبات والمباريات، وروحاً عالية خارج الملعب.
وأشار إلى أن أفضل مباريات الهلال من حيث الأجواء والجماهير كانت ضد نادي الاتحاد، لأن هناك العديد من المواهب في أرضية الملعب.
وأوضح اللاعب الفرنسي أن حياته بالمملكة رائعة جداً، وأن السعودية لديها حضارة وتاريخ عريق، كما أنه سعيد بتواجد عائلته فيها، مبيناً أن الجماهير تمنحه الكثير من الحب، وأنه يقدر ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الدوري السعودي يستمر بالتطور الدائم، بوجود أسماء لاعبين ومدربين كبار، بالإضافة إلى المنشآت المتطورة، مشيراً إلى أنه يأمل في استمرار اللاعبين الأجانب لتطوير الكرة السعودية، معرباً بأن تواجدهم هنا لمساعدة الجيل الجديد.
📽| شاهدوا الحلقة الـ16 من فقرة #نجوم_الدوري_السعودي مع مهاجم #الهلال وهداف الدوري الحالي بافيتيمبي غوميز 🇨🇵 🦁
– ما هي أفضل المباريات من حيث الأجواء؟!
رسالته للجمهور السعودي
وآماله لمستقبل الكرة السعودية ⚽ @BafGomis | @Alhilal_FC #دورينا_الأغلى pic.twitter.com/pcAgYR2uqf
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) February 4, 2020