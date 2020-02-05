أعراض بسيطة يتجاهلها الإنسان تنذر بأزمة قلبية.. تعرف عليها

كشف تقرير طبي ألماني عن مجموعة من الأعراض تصيب الإنسان تبدو بسيطة، لكنها تعد مؤشرا خطرا عن نوبة قلبية وشيكة قد تصيب الشخص.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “Focus.de” نقلا عن مجموعة من الأطباء الألمان، أن شعور الشخص بألم في عضلة الساق خلال المشي، وكذلك الشعور بالألم حول الأصابع في حالة الاستلقاء والاختفاء عند الوقوف، كلها دلائل على التهاب باطنة أحد الشرايين، أو تصلب شرايين الأطراف السفلى، وهو ما ينذر بحدوث نوبة قلبية.
وحذر الأطباء من تجاهل تلك الأعراض، وطالبوا بالإسراع بإجراء فحوص للقلب والأوعية الدموية.
ووفقا لدوريات طبية، فإن النوبة القلبية تحدث عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم في الشريان الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب، لافتة إلى أن أبرز أعراضها: الضغط، الشعور بالاحتقان أو الضغط في مركز الصدر، أو ألم ينتشر إلى ما غير الصدر، إلى الكتف، الذراع، الظهر، كذلك الألم المتواصل في الجزء العلوي من البطن، وضيق التنفس، والتعرّق. وفق “أخبار 24”.