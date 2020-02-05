قدمت المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الدعم اللا محدود والتضحيات للشعب الفلسطيني، إيمانًا منها بعدالة القضية الفلسطينية وحق الأشقاء في التحرر من الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة.
وفي هذا السياق، كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن صورة تذكارية تاريخية تجمع ضباط الجيش السعودي المشاركين في الدفاع عن أرض فلسطين خلال حرب 1948م.
وأكدت الدارة أنه مثلما تسخّر المملكة صوتها وثقلها الدوليين لفلسطين الحبيبة، فقد بذلت شجاعة ودَم أبنائها في سبيل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني كان قد كشف في وقت سابق عن قائمة تضم 155 عسكريًا سعوديًا استشهدوا في أراضي فلسطين دفاعاً عنها ضد المحتلين الصهاينة.
وفق “أخبار 24”.