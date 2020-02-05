مسؤول مصري: الصين طلبت منا 145 مليون “كمامة” لمواجهة كورونا

قال رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي عوف، إن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة من مصر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح عوف، وفقا لـ”اليوم السابع”، أن إنتاج مصر من الكمامات لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي، حيث تنتج نحو 60 مليون كمامة سنويا، ولذلك تستورد من الصين قبل الأزمة 3 أضعاف الإنتاج المحلي لسد حاجتها.
وأكد أنه في الفترة الحالية المخزون المحلي من الكمامات يعد كافيا لحين البحث عن بديل للصين لتعويض الأسواق بالكميات المطلوبة، ومنها فيتنام والهند وإندونيسيا وكوريا.
وأضاف عوف، أنه بعد أزمة فيروس كورونا ارتفعت أسعار الكمامات بشكل ملحوظ، مبينا أنها تنقسم إلى نوعين، الكمامات العادية التى تحمي من دخول الأتربة والغبار إلى الجهاز التنفسي، والنوعية الثانية تسمى كمامات (n95) وهي تمنع دخول الفيروسات إلى الجهاز التنفسي.