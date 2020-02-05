ترقب لفتح حي طريف أمام الزوار .. ومسؤول: الرسوم رمزية وأهالي الدرعية معفون منها

يترقب المواطنون والمقيمون، خاصةً في محافظة الدرعية والأحياء المجاورة، الافتتاح الرسمي لحي الطريف التاريخي أمام الزوار، حيث أكد المدير التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن رسوم الدخول للحي ستكون رمزية وأن أهالي المحافظة سيُعفون منها.
وتعقد هيئة تطوير بوابة الدرعية اجتماعًا الأسبوع المقبل، لتحديد موعد الافتتاح الرسمي وإقرار ضوابط وإجراءات دخول الزوار إلى المواقع التاريخية، حيث تنتظر هؤلاء الزائرين تجربة سياحية ممتعة بين الأماكن الأثرية والتاريخية مع فرصة لارتياد مجموعة من المطاعم والوجهات الترفيهية المرموقة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة جيري أنزريلو وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إن حي طريف والذي تبلغ مساحته 235 ألف م2، أصبح جاهزاً لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح.
وأبان أن المطاعم ستكون في حي البجيري فقط وعددها 22 مطعمًا فضلاً عن المقاهي، وسترتبط جميعها بحي طريف عبر جسور وستطل على جميع مناطق الدرعية.
وأضاف أن هذا الاجتماع المرتقب سيُحدد رسوم الدخول لحي طريف، وسيدفعها الزوار من غير أهالي الدرعية، مؤكدًا أنها ستكون رمزية، وستخصص للدراسات والأبحاث والتطوير المستقبلي لبوابة الدرعية.