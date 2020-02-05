أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الأربعاء)، إيداع 506 ملايين ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر يناير 2020.
وأوضح “هدف” أن عدد المستفيدين من “حافز البحث عن عمل” بلغ 173.7 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز صعوبة الحصول على عمل” 160.3 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأشار الصندوق إلى أن عدد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص من مستفيدي البرنامج بلغ 2280 مواطنh ومواطنة، من بينهم 952 من الذكور، و1328 من الإناث.
وفق “أخبار 24”.