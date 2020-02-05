مصادر تكشف ملابسات جريمة قَتل شاب وترك جثته أمام مستوصف بحائل

كشفت مصادر بعض ملابسات جريمة قَتل شابين مواطنًا وترك جثته في داخل سيارة بجوار مستوصف طبي بمركز القاعد التابع لمدينة حائل قبل يومين.
وقال شاهد عيان يعمل كأخصائي عناية مركزية في المستوصف الطبي إن سيارتان توقفتا بالقرب من المستوصف، إحداهما كانت تراقب الموقف وأخرى أقلَّت جثمان القتيل.
وأضاف بحسب “عكاظ” أن السيارة التي كان القتيل بداخلها تركها سائقها مفتوحة الباب في وضع التشغيل وزر التنبيه في السيارة يعمل.
وأشار إلى أنه ارتاب في الأمر، فاتجه نحو السيارة للوقوف على حقيقة ما يحدث، فوجد قتيلأً مغطى بمجموعة من البطاطين، حيث تبين أنها جثّة شاب عشريني، وأن تُوفي قبل نحو أربع ساعات، فتم التحفظ على الجثة وإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة.
وكانت شرطة حائل أعلنت القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر متورطين في جريمة قَتل مواطن في استراحة بمركز القاعد، عد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.
سبق ذلك انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة، حيث ظهرت سيارة تتوقف أمام مستوصف، وغادرها قائدها نحو أخرى “كابرس” كانت تنتظره ويتجه رفقة قائد الكابرس إلى جهة غير معلومة.