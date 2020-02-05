حكم بالسجن 9 سنوات و900 جلدة لـ3 شبان استدرجوا فتاة قاصرة لفعل الفاحشة

أصدرت محكمة استئناف شمال المملكة حكماً يقضي بالسجن 9 سنوات و900 جلدة بحق 3 شبان استدرجوا فتاة قاصرة عبر تطبيقات “إنستغرام وسناب شات وواتساب”؛ بغرض إقامة علاقة محرّمة معها.
وأدانت المحكمة المتهم الأول بالسجن سنتين مع إيقاف التنفيذ لـ6 أشهر والجلد 200 جلدة؛ وذلك لإقامة علاقة محرّمة مع “القاصر”، وحكمت على الثاني الذي استدرجها للاستراحة بالسجن 3 سنوات وإيقاف التنفيذ لمدة سنة والجلد 300 جلدة، فيما عاقبت زميل مستدرج الفتاة بالسجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ لسنة والجلد 400 جلدة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن الجهات الأمنية عثرت على الفتاة داخل استراحة تعود لاثنين من المتهمين، بعد أن تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بتغيب ابنة شقيقته القاصر.
وأقرت الفتاة “القاصر” خلال التحقيقات أن شاباً تعرّف عليها واستدرجها للخروج معه بعد أن أخذ حسابها على “الإنستغرام” وأقام معها علاقة، وتبادلت معه الصور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنه تعمّد تهديدها لتكرار الخروج معه مرة أخرى.
وأضافت “القاصر” أنها فوجئت بسيارة داخلها شابان أدخلاها بالقوة إليها، وانتقلا بها لاستراحة لا تعرف موقعها؛ بغرض إقامة علاقة محرمة معها.