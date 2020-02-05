بالفيديو.. مواطنة تتقاعد من وظيفتها لسداد ديون زوجها المسجون

بادرت مواطنة سعودية بطلب التقاعد المبكر من وظيفتها؛ من أجل تسلم مستحقاتها المالية لمساعدة زوجها المسجون وسداد دينه.
وأكدت المواطنة التي تدعى لمياء الغامدي وتعمل في مستشفى القوات المسلحة بالخرج، خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن زوجها كان مسجوناً منذ 3 أشهر؛ بسبب دين عليه، مبينةً أنها لم تجد حلاً سوى التقاعد المبكر وطلب مستحقاتها المالية لمساعدة زوجها.
وأوضحت الغامدي أن أطفالها قد تأثروا بخبر سجن والدهم وهي ضاق صدرها، فيما أكد زوجها أنه كان يتوقع من زوجته الوفية أن تقف بجانبه. وفق “أخبار 24”.
وكان قد انتشر على مواقع التواصل بشكل واسع مقطع فيديو مؤثر للمواطنة وهي تحتضن زوجها وتبكي بعد أن سددت دينه وخرج من السجن.
فيديو | #زوجه_المسجون ..”شوف الوفاء فيني عن باقي الناس”#الراصد pic.twitter.com/CHsyqtvPdP
— الراصد (@alraasd) February 4, 2020