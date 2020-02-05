كشف رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، حقيقة فيديو ذبح أغنام مريضة في أحد المسالخ، مبيناً أن الفيديو قديم جداً وسبق أن نشر في عام 2017.
وأوضح الزايدي وفقاً لـ”اليوم”، أن الحيوانات التي تظهر عليها علامات مرضية قبل ذبحها تستبعد من الذبح، مشيراً إلى أن المسلخ خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من انتقال الأمراض.
وأضاف أن الحيوانات التي تكون سليمة القوام ومصابة بأمراض جلدية لا يمنع ذبحها في المسلخ وإنما يتم الحكم عليها بعد الذبح وعند ظهور علامات مرضية يتم إعدام الذبيحة بالكامل والتخلص من جميع أعضائها أما إذا كانت اللحوم سليمة يتم التصريح باستهلاكها من قبل الطبيب البيطري. وفق “أخبار 24”.
وكانت مواقع التواصل قد تناولت مقطع فيديو قيل إنه يخص أحد المطاعم وهو يقوم بذبح أغنام مريضة في أحد المسالخ بالخبر؛ ما أثار استياء العديد من أفراد المجتمع.