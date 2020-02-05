الملحق الثقافي بالصين يكشف عدد المبتعثين الذين تم إجلاؤهم.. ومصير مَن تبقى منهم

قال الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد الشريف، إنه جرى إجلاء 99 % من الطلاب ومرافقيهم البالغ عددهم 422 شخصاً.
وأضاف الشريف أن من تبقى من الطلاب السعوديين في الصين هم نسبة ضئيلة منقطعون عن الدراسة منذ سنوات وليس لهم تواصل مع الملحقية ولا مع السفارة، مؤكداً أن وزارة التعليم تتابع أمر عودة من تبقى هناك.
ولفت إلى أنه جرى إجلاء 10 طلاب سعوديين يقطنون بمقاطعة “ووهان” المغلقة بطائرة خاصة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مبيناً أن المبتعثين والمبتعثات تم منحهم تذاكر عودة للمملكة حفاظاً على سلامتهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الملحق الثقافي بأن الأزمة الحالية في الصين وافقت على فترة إجازة الشتاء للطلاب والطالبات وأيضاً إجازة رأس السنة الصينية، حيث إن أغلب السعوديين وأسرهم خارج الصين هذه الأيام.