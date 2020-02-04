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أخبار محلية > في أول ظهور بعد العملية الجراحية.. تركي آل الشيخ: أشكر كل من سأل عني.. وسأعود للمملكة قريباً
04/02/2020   11:47 م

في أول ظهور بعد العملية الجراحية.. تركي آل الشيخ: أشكر كل من سأل عني.. وسأعود للمملكة قريباً

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ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نُشر اليوم (الثلاثاء) يطمئن محبيه على صحته بعد العملية التي أجريت له في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكلّ من سأل عنه من أفراد العائلة المالكة ومن محبيه في المملكة والوطن العربي.

وأفاد بأنه يأمل في العودة إلى المملكة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد تماثله للشفاء ودخوله في مرحلة التعافي.

 

وفق “أخبار 24”.

في أول ظهور بعد العملية الجراحية.. تركي آل الشيخ: أشكر كل من سأل عني.. وسأعود للمملكة قريباً

أخبار محلية
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