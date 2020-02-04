ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في مقطع فيديو نُشر اليوم (الثلاثاء) يطمئن محبيه على صحته بعد العملية التي أجريت له في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجه آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكلّ من سأل عنه من أفراد العائلة المالكة ومن محبيه في المملكة والوطن العربي.
وأفاد بأنه يأمل في العودة إلى المملكة خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد تماثله للشفاء ودخوله في مرحلة التعافي.
في أول ظهور بعد العملية الجراحية.. تركي آل الشيخ: أشكر كل من سأل عني.. وسأعود للمملكة قريباً https://t.co/rnE3K8iAez pic.twitter.com/hHccJugrhw
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) ٤ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.