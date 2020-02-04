نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصناعات العسكرية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية
04/02/2020   11:46 م

“الصناعات العسكرية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية

+ = -
1275

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبال طلبات تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، داعية الجهات الراغبة في مزاولة أحد النشاطات لإصدار الترخيص المناسب، وذلك بالتقديم عبر بوابة التراخيص على موقع الإلكتروني.

وشددت الهيئة على الجهات القائمة العامةِ منها والخاصة، بضرورة الحصول على الترخيص المناسب لضمان سير عملها واستمرار عملياتها، مؤكدة أن آخر موعد لتصحيح الأوضاع سيكون التاسع من سبتمبر 2020.

وأكدت أن صدور الترخيص يتطلب استيفاء المتطلبات المحددة في “اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية” وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفق “أخبار 24”.

وكانت الهيئة قد طوّرت آلية إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، والتي حُدد بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

“الصناعات العسكرية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص مزاولة الأنشطة الصناعية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086322.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.