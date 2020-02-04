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أخبار محلية > طقس الأربعاء: أمطار رعدية متوقعة على معظم مناطق المملكة
04/02/2020   11:45 م

طقس الأربعاء: أمطار رعدية متوقعة على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء)، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن المناطق هي، جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.

وشملت التوقعات تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.وفق “أخبار 24”.

وقد تسجل مكة المكرمة وجازان وشرورة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 2 درجة مئوية.

طقس الأربعاء: أمطار رعدية متوقعة على معظم مناطق المملكة

أخبار محلية
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