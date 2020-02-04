رسمياً.. “الاتحاد السعودي” يتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم البطولة.
ومن المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات، مدعمًا بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين.
من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن التقدم بطلب الاستضافة جاء بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتًا إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة رسم خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الاتحاد يملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة.
وأشار المسحل إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، لتحقيق الهدف المنشود.