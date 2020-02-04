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أخبار المناطق > رئيس “أرامكو”: الأمن السيبراني ذو أولوية في قطاع النفط.. ونعد التهديدات السيبرانية من المخاطر التي تواجه الشركة
04/02/2020   11:45 م

رئيس “أرامكو”: الأمن السيبراني ذو أولوية في قطاع النفط.. ونعد التهديدات السيبرانية من المخاطر التي تواجه الشركة

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قال رئيس شركة “أرامكو السعودية” وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن قضايا الأمن السيبراني تحتل أولوية في صناعة النفط والغاز، موضحاً أن الشركة -بحكم أهميتها الوطنية والعالمية- تعدّ التهديدات السيبرانية من المخاطر التي تواجهها.

وأكد -خلال مشاركته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني- أن الشركة تتبع إجراءات مشددة لتعزيز أمنها السيبراني، وتطبق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الصناعي، وتعقد شراكات مع الجهات الرائدة في هذا المجال.

ودعا الناصر إلى التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التشريعية لتطوير إطار عالمي يشكّل مرجعية دولية في الحوكمة السيبرانية ويعزز إجراءات ردع الجهات التي تتورط في جرائم الإرهاب السيبراني. وفق “أخبار 24”.

رئيس “أرامكو”: الأمن السيبراني ذو أولوية في قطاع النفط.. ونعد التهديدات السيبرانية من المخاطر التي تواجه الشركة

أخبار المناطق
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