تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض.. وهذه مهامهن

كشف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، عن تعيين 60 امرأة في مديرية الدفاع المدني بالرياض.
وأوضح أن مهامهنّ تقتصر على التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى العمل في مراكز القيادة والسيطرة، كما ستوكل إليهنّ أعمال تتعلق بالتفتيش على المدارس والجامعات النسائية والمشاغل.
وأضاف العمرو أن تعيين النساء سيتواصل في باقي مديريات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.
فيديو | الفريق سليمان العمرو لـ #الإخبارية: تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بمدينة #الرياض كمرحلة أولى pic.twitter.com/qLnxwemfmb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٤ فبراير ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.