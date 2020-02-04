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أخبار محلية > تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض.. وهذه مهامهن
04/02/2020   11:43 م

تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض.. وهذه مهامهن

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كشف مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، عن تعيين 60 امرأة في مديرية الدفاع المدني بالرياض.

وأوضح أن مهامهنّ تقتصر على التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى العمل في مراكز القيادة والسيطرة، كما ستوكل إليهنّ أعمال تتعلق بالتفتيش على المدارس والجامعات النسائية والمشاغل.

وأضاف العمرو أن تعيين النساء سيتواصل في باقي مديريات الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة.

 

وفق “أخبار 24”.

تعيين 60 امرأة في الدفاع المدني بالرياض.. وهذه مهامهن

أخبار محلية
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