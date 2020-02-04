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أخبار محلية > “الوزراء”: يجوز نقل خدمات مكفولي ذوي الإعاقة إلى الغير على أن يتحمل صاحب العمل الجديد التكاليف
04/02/2020   5:52 م

“الوزراء”: يجوز نقل خدمات مكفولي ذوي الإعاقة إلى الغير على أن يتحمل صاحب العمل الجديد التكاليف

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قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على السماح بنقل كفالة العمالة المكفولة لذوي الإعاقة إلى الغير، على أن يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف النقل والرسوم غير المدفوعة.

واوضح المجلس أنه تم حذف عبارة “وألا يسمح لهم بنقل كفالة أي منهم إلى الغير” من عجز البند (ثانياً) من قراره رقم (229) وتاريخ 2 / 7 / 1431هـ، وتعديل الحكم ليكون بالنص الآتي: “ويجوز نقل كفالة أي منهم إلى الغير وفقاً للإجراءات المتبعة، ويتحمل صاحب العمل الجديد تكلفة الرسوم غير المدفوعة ورسوم نقل الخدمة وتعديل المهنة (إن لزم ذلك)، إذا كان النقل إلى صاحب عمل آخر من غير ذوي الإعاقة المحتاجين، وأن يتقيدوا بشروط الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.

يذكر أن قرار المجلس السابق المشار إليه نص على أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين، الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بـ(السائق الخاص والخادم والممرض)، وألا يسمح بنقل كفالة العامل إلى الغير. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء”: يجوز نقل خدمات مكفولي ذوي الإعاقة إلى الغير على أن يتحمل صاحب العمل الجديد التكاليف

أخبار محلية
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