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أخبار محلية > “الداخلية” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر
04/02/2020   5:50 م

“الداخلية” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر

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نفذت وزارة الداخلية في مدينة أبها اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل قصاصاً بمواطن أقدم على قَتل آخر، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده أدت إلى وفاته.

وأوضحت الوزارة أن المدعو/ حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري أقدم على قَتل/ جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بالحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم في الجاني اليوم بأبها بمنطقة عسير. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر

أخبار محلية
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