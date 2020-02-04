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أخبار محلية > مصادر: ضبط فتاة استخدمت “سناب شات” لنشر الرذيلة وترتيب حفلات مشتركة بحائل
04/02/2020   5:50 م

مصادر: ضبط فتاة استخدمت “سناب شات” لنشر الرذيلة وترتيب حفلات مشتركة بحائل

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كشفت مصادر أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، ألقت القبض على فتاة، بعد ورود عدة بلاغات بحقها تتهمها بنشر الرذيلة، والدعوة إلى حفلات ماجنة عبر “سناب شات”.

وذكرت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الفتاة دأبت على تقديم توجيهات للفتيات الصغيرات بالحرية الغير أخلاقية، كما قامت بتحريض النساء على أزواجهن، بالإضافة إلى نشرها صورا ومقاطع إباحية.

وبينت المصادر أن الفتاة بثت عبر حسابها مقاطع لحفلات احتوت لقطات للرقص والتدخين والمعسلات من داخل إحدى الاستراحات، وذلك تحت غطاء حفل أعياد الميلاد.

كما قامت الفتاة بترتيب تواصل الشباب مع فتيات عبر إقامة حفلات مشتركة، أو “تواصل خاص”، واشترطت لذلك مساهمة الشاب بدعم حفلاتها وجولاتها داخل أو خارج المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية نجحت في تتبع الفتاة من خلال “سناب شات” الخاص بها، حيث تم ضبطها وإحالتها للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

مصادر: ضبط فتاة استخدمت “سناب شات” لنشر الرذيلة وترتيب حفلات مشتركة بحائل

أخبار محلية
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