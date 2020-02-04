وزير الثقافة يوقع اتفاقيات لتأسيس مقار لعدد من القنوات والجهات في المدينة الإعلامية الجديدة

أعلن وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة مشروع المدينة الإعلامية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ستبدأ بالعمل على تأسيس مقر رئيسي لها في المدينة الإعلامية.
ووقع الوزير اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “mbc” وليد آل إبراهيم، لإنشاء مقر جديد للمجموعة في المدينة الإعلامية.
كما وقع اتفاقية مع رئيس مجلس تحرير شبكة العربية والحدث التلفزيونية عبدالرحمن الراشد، لإنشاء مركز جديد لشبكة العربية والحدث مقر جديد للمجموعة في المدينة الإعلامية مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات والتقنيات في الصناعة الإعلامية.
وذكر الوزير أنه وقع مع العضو المنتدب في صندوق “eWTP Arabia” الاستثماري وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، السيد جيري لي، اتفاقية لتأسيس مقر جديد للصندوق في المدينة الإعلامية، مضيفا أنها خطوة أولى مهمة لتعزيز شراكاتنا وجذب المبدعين من جميع أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.