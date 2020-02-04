أمير الرياض: ولي العهد وجه بتبنّي مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي

كشف أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عن صدور توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتبني مبادرتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم (الثلاثاء)، المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بفندق “الريتز كارلتون”، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأبان أمير الرياض أن المبادرة الأولى هي حماية الأطفال في العالم السيبراني، وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتتمثل الثانية في تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني. وفق “أخبار 24”.
وتستضيف العاصمة الرياض أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بفندق “الريتز كارلتون” بمدينة الرياض ويستمر لمدة يومين.