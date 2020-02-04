نائب رئيس لجنة الصيدليات: توطين مهنة الصيدلة يوفر 20 ألف وظيفة

قال نائب رئيس لجنة الصيدليات بالغرفة التجارية والصناعية بجدة سراج عابد، إن قرار توطين مهنة الصيدلة سيخدم خريجي 29 كلية للصيدلة، حيثُ أن الدراسات تشير إلى وجود المزيد من الصيادلة الباحثين عن فرص عمل في المملكة.
وبيَّن سراج وفقاً لـ”الرياض” أن عدد صيدليات خدمة المجتمع بالمملكة يبلغ حوالي 9000 صيدلية، موضحاً أنها يمكن أن توفر 20 ألف وظيفة، على اعتبار أن الحد الأدنى لكل صيدلية هو اثنان من الصيادلة.
وأشار إلى أن القرار سيساهم في توفير وظائف للسعوديين، وسيساهم في خفض نسبة البطالة من قرابة 12% حالياً إلى 7%، وهي النسبة المحددة في خطة رؤية السعودية 2030.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً يقضي بتوطين مهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها على مرحلتين، تستهدف الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 1 ذي الحجة 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 1 ذي الحجة 1442هـ.