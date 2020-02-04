تمكن الطالب عبدالإله الجديعي، من ابتكار روبوت يقوم بتوصيل الدواء للمرضى الذين يعيشون بمفردهم، ولكبار السن الذين لا يتمكنون من الحركة وذوي الإعاقة، وذلك بعدما لاحظ معاناة جده المريض في الحصول على الدواء.
وأوضح الطفل الجديعي خلال مقطع فيديو مع مؤسس مبادرة “أنت أولى” عبدالرحمن المطيري، أن الروبوت الذي ابتكره يقوم بحفظ الدواء في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة، كما أنه يعمل بشرائح طاقة شمسية مزود بها، مشيراً إلى أنه يسعى لتزويده بأذرع، حتى يتمكن من مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ويمنحهم الدواء بنفسه.
وأبان أن الروبوت يقوم بإيصال الدواء إلى المريض، ويطلق جرسًا للتنبيه بموعد الدواء ويتحرك نحو المريض ليتمكن من تناول الدواء، ثم يعود مرة أخرى لمنطقة التخزين.
وأضاف أن الفكرة جاءته بعد أن لاحظ معاناة جده المريض في الحصول على الدواء، حيث قام بتنفيذ الفكرة خلال أسبوعين فقط، لكن من سوء حظه أن جده رحل قبل تجربة الروبوت عليه.
وفق “أخبار 24”.