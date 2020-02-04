شرطة حائل تصدر بيانًا حول ضبط شخصين متورطين بجريمة قَتل مواطن في استراحة

أصدرت شرطة منطقة حائل بيانًا بخصوص القبض على شخصين تورطا في جريمة قَتل مواطن وترك جثته داخل سيارة بجوار مستوصف طبي في حائل.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على متهمين اثنين بالعقد الثالث من العمر.
وأضاف أن ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجريمة قَتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.
وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.وفق “أخبار 24”.