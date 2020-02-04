صحيفة: إعفاء 5 جنسيات إفريقية من المخالفات وجميع الرسوم المستحقة للدولة مقابل الترحيل

ذكرت صحيفة أنه صدرت توجيهات تقضي بإعفاء مواطني 5 جنسيات إفريقية من جميع الرسوم المستحقة للدولة، وتشمل رسوم الجوازات والمخالفات المرورية والغرامات؛ وذلك مقابل ترحيلهم من البلاد.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجنسيات التي يشملها العفو هي إثيوبيا، والصومال، وإريتريا، ونيجيريا، وتشاد، على أن تكون البداية من منطقة مكة المكرمة ويُطبق بعدها التوجيه في بقية المناطق، لافتةً إلى أن مدة الإعفاء 3 أشهر قابلة للتمديد بموافقة الجهات المختصة.
وأضافت المصادر أن مركز المعلومات الوطني سوف يقوم بتسجيل المستحقات على المخالفين كديون مستحقة عليهم يجب سدادها حال رغبتهم العودة إلى المملكة مرة أخرى، بالإضافة إلى تسجيل رمز مخالفة على نظام الوافدين.
من جهته، أكد المسؤول بالقنصلية الإثيوبية في جدة، مصباح محمد، أنه عقد اجتماعات مع الجهات المختصة بالمملكة، بحضور الخطوط السعودية ومكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن تسلّم توجيهاً عبر وزارة الخارجية بخصوص إعفاء مواطني بلاده من رسوم المخالفات وغيرها.