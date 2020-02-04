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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير العدل: مخالفات المرور ليست لها علاقة بقرار إلغاء إيقاف الخدمات
04/02/2020   8:25 ص

بالفيديو.. وزير العدل: مخالفات المرور ليست لها علاقة بقرار إلغاء إيقاف الخدمات

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قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن المخالفات المرورية لها أنظمة جزائية أخرى بعيداً عن قرار إلغاء إيقاف الخدمات، مبيناً أن محاكم التنفيذ تختص بالحقوق المدنية والتجارية.

جاء ذلك خلال مقابلة الدكتور الصمعاني مع قناة “روتانا خليجية”، رداً على سؤال الإعلامي عبدالله المديفر، حول إمكانية شمول قرار إلغاء إيقاف الخدمات المخالفات المرورية؛ حيث قال الوزير: “المرور مختلف ونحن نتكلم عن الشق المالي وليس الجزائي، والمخالفات تتبع الشق الجزائي وبالتالي فهي خارج القرار”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير العدل: مخالفات المرور ليست لها علاقة بقرار إلغاء إيقاف الخدمات

أخبار محلية
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