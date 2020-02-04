بالفيديو.. تعديل جديد للأحوال الشخصية يتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الأيام المقبلة ويطبق على الفور.
ولفت الدكتور الصمعاني إلى أنه بحسب التعديل الجديد فإن الرجل لن يتمكن من طلاق زوجته إلا بوجودهما معاً أمام القاضي.
وقال الصمعاني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه سيصدر تعديل للوائح المرافعات الشرعية حيث لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو دعاوى الفرقة من المرأة إلا بحضور الطرفين معاً أمام القاضي، ثم يحالان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين لإعادة العلاقة الزوجية خاصة إذا كان هناك أطفال.
وأضاف أنه في حال عدم رغبة الطرفين باستمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة على أن تصدر في وثيقة تضمن الحقوق وتحال لمحكمة التنفيذ مباشرة لتنفيذها، مبيناً: “إذا لم يتم هذا الاتفاق ستحال إلى محكمة الأحوال الشخصية لتفصل فيها خلال شهر”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها اعتبارات مختلفة خاصة في مسائل الفرقة والحضانة والنفقة والزيارة؛ حيث كان سابقاً يمكن للشخص أن يتم طلاقه من طرف واحد بدون حضور المرأة.
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معالي #وزير_العدل يكشف:
تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية يصدر خلال أيام ويطبق فورًا، ويتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي..#وزير_العدل_في_الصورة pic.twitter.com/SNyWEZ0wbU
— في الصورة (@Fealsora) February 3, 2020