أفادت مصادر بأن شرطة حائل ألقت القبض على شابين متهمين بقـتل عشريني، حيث أظهر مقطع فيديو متداول أحدهما يُوقف سيارة بالشارع أمام أحد المستوصفات في حائل ويغادر بسرعة ليستقل سيارة أخرى من نوع “كابرس” كانت بانتظاره ويتجهان إلى جهة غير معلومة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة حائل ألقت القبض على المتهم الأول خلال 24 ساعة وحجزت سيارته من نوع الكابرس بعد أن تركها عند أحد أقاربه بقرية نقبين غرب المنطقة، مدعياً أنها تعرضت لعطل، مبينةً أنه بعد ساعات قليلة تم ضبط المتهم الآخر.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحـادثة بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بتوقف سيارة أمام أحد المستوصفات وبداخلها شاب عشريني متوفى وعليه آثار الضـرب وتهـشم برأسه، لافتةً إلى أنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب المتبع.