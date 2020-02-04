بالفيديو.. سائحة بريطانية تتحدث عن تجربة زيارتها للمملكة وحضورها الفعاليات في موسم الرياض

تحدثت سائحة بريطانية عن تجربة زيارتها للمملكة للمرة الأولى في حياتها، وما رأته من فعاليات وصفتها بالمدهشة، معبّرة عن سعادتها بالتجربة.
وقالت السائحة إنها تفاجأت بما رأته منذ اليوم الأول لوصولها إلى الرياض، مشيرة إلى أنها ذهبت برفقة أصدقائها إلى منطقة “وينتر وندرلاند” التي تُعتبر من أهم وأبرز الأماكن الترفيهية في موسم الرياض.
وأضافت أن لطافة الترحيب والاستمتاع لم تجدهما في أي مكان آخر من قبل، مؤكدة أنها لم تشاهد يوماً بلداً مدفوعاً وعاقداً العزم على التغيير بأكمله كالمملكة. وفق “أخبار 24”.
ودعت السائحة الجميع لزيارة الرياض ليشاهدوا كم هي مدهشة، مشيرة إلى أن المملكة هي فقط التي صنعت عالمها الخاص، وتتمنى أن يتمكن الكثير من الناس من تجربة هذا العالم.
فيديو | #سائحة_بريطانية تعبر عن دهشتها بما رأته في #موسم_الرياض#الإخبارية #أرض_الخيال pic.twitter.com/sAlZ5pGD9p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2020