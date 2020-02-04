نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. وزير العدل يرد على من يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات ضيّع حقوق الدائنين
04/02/2020   8:21 ص

بالفيديو.. وزير العدل يرد على من يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات ضيّع حقوق الدائنين

+ = -
1561

قال وزير العدل وليد الصمعاني إن القول بأن إلغاء إيقاف الخدمات عن المدينين فيه تساهل معهم وتضييع لحقوق الدائنين غير صحيح، مؤكداً أن الدائن صاحب حقّ مالي فقط، وليس له علاقة بأي حقوق أخرى على المدين.

وأضاف -في مقابلة على “روتانا خليجية”- أن المماطلة في أداء الحقوق أضحت جريمة جنائية موجبة للسجن إذا ظهرت أدلة وقرائن تؤكد التهرب من السداد.

وأوضح أن محاكم التنفيذ معنية بتنفيذ السندات التنفيذية الموافقة للنظام، ولذلك لن تقبل مطالبة مخالفي النظام الذين يريدون الاستفادة منه، في إشارة للممولين غير المرخص لهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير العدل يرد على من يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات ضيّع حقوق الدائنين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885086217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.