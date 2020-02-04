بالفيديو.. المواطنة التي عادت لزوجها الثمانيني بعد انفصال دام 20 عاماً تروي التفاصيل

قالت السيدة التي عادت لزوجها بعد طلاق دام 22 عاماً إن عودتها كانت استجابة لطلب ابنها الأكبر وبعض الأقارب الذين أرسلهم إليها للتوسط.
وأضافت -في فيديو نشرته “العربية”- أن زوجها كان يقول لأبنائه إنه لا يريد أن يبقى عندهم، ولا يريد أن يهتم به أحد ويرعاه سوى زوجته السابقة، حيث إنه مصاب بالشلل إثر جلطة في الدماغ. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الابن الأكبر لهما إن أمه لم تهُن عليها عشرة والده، حيث دام زواجهما الأول أكثر من 35 عاماً.
سعودية طلقها زوجها بعد عشرة دامت 36 عاما، وتقدم لخطبتها فوافقت لتعود إلى عصمته بعد 22 عام وهو طريح بداعي المرض.. تروي لـ #العربية قصتها
عبر:@NadiaFawaaz pic.twitter.com/Bzkg6NPE3s
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٣ فبراير ٢٠٢٠